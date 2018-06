«Ich bin extrem gut vorbereitet», hatte Jeannine Gmelin vor der ersten Weltcup-Regatta in diesem Jahr gesagt.

Das unterstrich die 27-jährige Perfektionistin aus Uster eindrücklich. Sie liess ihren Konkurrentinnen keine Chance und distanzierte die zweitplatzierte Irin Sanita Puspure um 2,52 Sekunden.

Ab dem zweiten Streckenviertel in Führung

«Ich konzentrierte mich auf mein Rennen», sagte Gmelin. Deshalb liess sie sich vom schnellen Start von Magdalena Lobnig nicht beirren – nach 500 Metern lag sie 1,39 Sekunden hinter der am Ende drittklassierten Österreicherin. Auf dem zweiten Streckenviertel übernahm Gmelin die Führung und brachte diese problemlos ins Ziel.

Somit knüpfte Gmelin nahtlos an die vergangene Saison an, in der sie sämtliche Rennen für sich entschieden hatte.

Der Weltcup-Auftakt war eine echte Standortbestimmung, da mit Ausnahme der niederländischen WM-Fünften Lisa Scheenaard sämtliche Finalistinnen der letztjährigen Weltmeisterschaft am Start waren. Wer jedoch Gmelin kennt, weiss, dass sie sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen wird.

Erstaunlicher Röösli

Bei den Männern musste sich Röösli einzig um 77 Hundertstel dem fünffachen tschechischen Weltmeister Ondrej Synek geschlagen geben. Bei den ersten drei Zwischenzeiten war der 24-jährige Luzerner jeweils Dritter gewesen. Dessen Leistung ist umso erstaunlicher, als er zum ersten Mal seit der WM 2013 ein Rennen im Einer bestritten hat.

«Ich bin wirklich zufrieden mit dem Resultat», so Röösli. «Es ist ein guter Startpunkt für die Saison». Verbandsdirektor Christian Stofer ergänzte: «Dass er Synek dermassen fordern konnte, ist extrem schön zu wissen.»

Ursprünglich hätte Röösli in Belgrad zusammen mit Barnabé Delarze im Doppelzweier antreten sollen, Delarze machten jedoch wieder Rückenprobleme zu schaffen. Im Einer zu fahren, sei grossartig, da das eigene Gefühl widergespiegelt werde, sagte Röösli. Er findet es aber auch «wirklich cool», im Doppelzweier an den Start zu gehen, «weil es eine Teamleistung ist».

Von daher wird nach diesem Coup interessant zu sehen sein, in welcher Disziplin er bei der kommenden Weltcup-Regatta im österreichischen Linz (22. bis 24. Juni) rudert. «Wir lassen uns alle Optionen offen», erklärte Stofer.

Stofer: «Gibt Mumm und Selbstvertrauen»

In der serbischen Hauptstadt standen am Sonntag zwei weitere Schweizer Boote in den A-Finals. Der Leichtgewichts-Doppelzweier Patricia Merz/Frédérique Rol erreichte den 5. Rang, bei den Männern belegten der 21-jährige Andri Struzina und der 22-jährige Julian Müller in der gleichen Kategorie den 6. und letzten Platz. Allerdings war der Finaleinzug von Struzina/Müller eine Überraschung.

Stofer sprach von einer «kleineren Parforceleistung». Am Samstag hatte Michael Schmid im nicht olympischen Leichtgewichts-Einer Silber geholt. «Der Weltcup-Auftakt war erfreulich. Das gibt Mumm und Selbstvertrauen für die kommende Phase», bilanzierte Stofer. (sda/zo)