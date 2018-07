Skiff-Weltmeisterin Jeannine Gmelin hat zum ersten Mal den Gesamt-Weltcup gewonnen. Nach den Siegen in Belgrad und Linz-Ottensheim setzte sich die 28-jährige Ustermerin auch auf dem Rotsee in Luzern durch.

In den ersten beiden Weltcup-Regatten in dieser Saison hatte Gmelin ihre Konkurrentinnen deutlich distanziert. Diesmal musste sie aber bis zum Schluss kämpfen, am Ende verwies sie die Irin Sanita Puspure um 23 Hundertstel auf Platz 2. Damit wahrte sie ihre Ungeschlagenheit seit dem 5. Rang an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

Neben Gmelin schafften mit dem Doppelzweier Nico Stahlberg/Roman Rössli (3.) und dem Leichtgewichts-Doppelzweier Patricia Merz/Frédérique Rol (3.) zwei weitere Schweizer Boote den Sprung aufs Podest. Stahlberg/Röösli, die bereits in Linz Dritte geworden waren, sicherten sich die Medaille dank einem fantastischen Endspurt. 500 m vor dem Ziel betrug der Rückstand auf Rang 3 noch 1,62 Sekunden. Merz/Rol standen zum ersten Mal überhaupt gemeinsam auf dem Weltcup-Podest. (sda)