Die Generalversammlung des Wirtschaftsforums Uster wurde am 22. Mai abgehalten. (Foto: PD)

Das Wirtschaftsforum Uster (WFU) hat am Dienstag zu seiner ordentlichen Generalversammlung (GV) in den Räumlichkeiten von «walder,werber» eingeladen. Knapp 100 Stimmberechtigte besuchten die GV, wie das WFU mitteilt. Die GV stand ganz im Zeichen des 25-Jahr-Jubiläums.

In ihrer Rede blickte WFU-Präsidentin Ursula Mengelt zurück auf die vergangenen 25 Jahre: «Nicht anders wie vor 25 Jahren ist das WFU eine Plattform, die verschiedene Anliegen thematisiert und Gelegenheit zum Austausch zwischen Wirtschaft, Gewerbe, Kultur, Bildung und Politik schafft.» In der Zukunft werde das WFU verstärkt Kooperationen mit umliegenden Wirtschaftsverbänden suchen und gemeinsame Projekte vorantreiben, wie Mengelt in der Mitteilung weiter zitiert wird.

Neue Vorstandsmitglieder

Weiter bestätigten die Mitglieder den bestehenden Vorstand, der mit Sandro Walder und Joel Gloor zwei Rücktritte zu verzeichnen hatte. Die Präsidentin Ursula Mengelt wurde wiedergewählt.

In der Folge wurden fünf neue Vorstandsmitglieder zur Wahl vorgeschlagen. Gianluca Di Modica, Patrick Michelberger, Marcel Rieder, FDP-Gemeinderat Richard Sägesser sowie Jan Schibli wurden alle einstimmig neu in den Vorstand gewählt. (zo)