In Uster war ein Mehrfamilienhaus geplant, bei dem auch der Keller hätte als Wohnfläche genutzt werden sollen. Zwei Einzimmerwohnungen waren dort vorgesehen. Der Bauherr argumentierte, dass diese Wohnungen ganz im Sinne der angestrebten Verdichtung des Siedlungsgebietes seien.

Die Stadt Uster und auch das Baurekursgericht wollten die Wohnungen jedoch nicht bewilligen. Sie seien zu finster, befanden beide. Der Bauherr wollte dies nicht akzeptieren und gelangte ans Verwaltungsgericht – doch auch dieses will die raumplanerisch wertvollen, aber finsteren Wohnungen niemandem zumuten.

Lichtverhältnisse ungenügend

Wie das Gericht in seinem kürzlich publizierten Urteil schreibt, würde ein Teil der Fensterfläche in einen Lichtschacht führen. Einen halben Meter vor dem Fenster wäre also Schluss mit Aussicht, dann käme die Betonwand nach oben. Ein Teil der Fensterfläche würde zwar über das Erdreich hinausragen. Weil an dieser Stelle aber eine Bodenbepflanzung geplant ist, wäre die Aussicht auch dort eher düster.

Die Lichtverhältnisse seien ungenügend, entschied das Verwaltungsgericht. Der Bauherr müsse auf die Einzimmerwohnungen verzichten.