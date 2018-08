Es sind turbulente Tage für den FC Uster. Unmittelbar vor dem Start in die Interregio-Meisterschaft gegen Kreuzlingen haben Captain Samuel von Aarburg (33), Mehmet Mercan (31), Albert Laski (30), Diego Bürger (30) und Fabio Serafini (27) das Team verlassen.

Sicher nicht förderlich in der Sache war auch, dass Trainer Fabio Digenti und Christian Kluser in dieser Woche in den Ferien weilen und Neuverpflichtung Dominik Schiendorfer das Training leitet.

Von Uster nach Witikon

Der Grund für die Flucht des Quintetts sind gekürzte Prämien aus der letzten Aufstiegssaison. Von Aarburg, Mercan, Laski und Bürger schliessen sich nun dem Zweitliga-Aufsteiger Witikon an. Serafini dürfte eine Pause einlegen.

Die Ustermer verlieren damit ziemlich viel Routine. Der neue Sportchef Roland Leemann sieht die Lage dennoch unaufgeregt. Bereits vor der Abgangsflut hatte der FCU eine Reihe von neuen Spielern verpflichtet.

Der Königstransfer ist dabei der erwähnte Schiendorfer. Der 28-Jährige war einst beim FC Schaffhausen in der Challenge League unter Vertrag. Die letzten viereinhalb Saisons spielte er für den FC Tuggen in der Promotion League und der 1. Liga.

Stark verjüngt

Daneben trieben die Ustermer die Verjüngung des Teams an. Patrick Schlatter (20) und Ivan Jakovljev (18) stammen aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. Dominik Dedic (18) und Bryan Sleiman (20) zeigten trotz der Relegation ihrer Klubs Küsnacht und Rümlang ihr Talent. Und mit Lukas Rüegg (20) stiess ein talentierter Verteidiger aus Dübendorf dazu.

Bereits Erstliga-Erfahrung hat der zuletzt für Schwamendingen spielende Offensivakteur Emir Salkic (23). Und Jean Michel Kuelo (22) soll den in der Vorrunde aus schulischen Gründen in Spanien weilenden Torjäger Dejan Ilic vergessen machen.

Weitere Zuzüge möglich

Trotzdem: Nach den kurzfristigen Abgängen werden die Ustermer auf dem Transfermarkt nochmals aktiv. Sportchef Roland Leemann kündigte noch ein bis zwei neue Spieler an.