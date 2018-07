Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte in Uster bei einem Bauern nähe Schifflände nachts die Gatter geöffnet und Tiere freigelassen. Beim ersten Mal musste die Stadtpolizei eine Horde Rinder einfangen. Nun waren es Schweine. Der betroffene Bauer will nicht genannt werden, da er Nachahmertäter befürchtet.

Enis Feratovic, Sprecher bei der Stadtpolizei Uster, geht davon aus, dass es sich nicht um die Tat von Tierschützern handelt. «Das ist eher simpler Unfug», sagt er. Auf Twitter berichtet die Polizei über den Vorfall. Sie sucht dort nach Zeugen des Vorfalls.

Vielversprechende Spur

Dies schrieb die Polizei im Tweet:

Wiederum hat sich Ähnliches zugetragen, weshalb wir weiterhin nach Hinweisen suchen. In der Nacht auf heute haben #Chaoten an selber Örtlichkeit ein Grundstück unbefugt betreten und durch das Öffnen des Gatters alle Schweine freigelassen. Tel. 044 944 76 66 ^fee https://t.co/TW2DwRI31Q — Stadtpolizei Uster (@StapoUster) 12. Juli 2018

Einen vielversprechenden Hinweis habe die Stadtpolizei bereits erhalten, so Feratovic. Dieser wies auf einen weiteren Vorfall hin, der mit den befreiten Schweinen in Zusammenhang stehen könnte. Genaueres will Feratovic noch nicht verraten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.