Es ist schon 51 Jahre her, dass Lilly Bertschi vom Glarnerischen Mollis nach Uster zog. Und doch ist sie ihrem Heimatkanton immer treu geblieben. Seit 31 Jahren ist die 69-Jährige im Vorstand und seit 20 Jahren präsidiert sie den Ustermer Glarnerverein. Lange war der Verein fester Bestandteil des Ustermer Frühlingsmarktes, wo er ein Festzelt und Glarner Spezialitäten anbot. «Viele Leute, auch solche, die wir nicht kannten, haben sich bei unserem Fridolin getroffen», erzählt Bertschi stolz. Fridolin, das ist der Landespatron des Glarnerlands, ein Mönch, der übrigens die einzige Menschengestalt ist, die ein Schweizer Kantonswappen zieren darf.

Kulturgut Glarnerstand

Dieses Jahr aber, am 14. und 15. April, muss der Frühlingsmärt zum ersten Mal seit seiner Gründung vor 21 Jahren ohne das Glarnerzelt stattfinden. Denn der Verein kann sich die Abgaben nicht mehr leisten. Fast 400 Franken hätte die Standmiete am Schluss für zwei Tage gekostet, andere Zusatzkosten wie etwa die Sitzplätze nicht eingerechnet. Für einen Verein mit schwindenden Mitgliedern sei das schwierig. «Wir wollen auch nicht, dass unsere Mitglieder gänzlich gratis arbeiten müssen», sagt Bertschi. Sie habe deshalb einen Brief an die Stadt geschrieben, mit dem Hinweis, der Glarnerverein sei auch Kulturgut für Uster. Marktchef Rico Nett sagt, die Preise, die im regionalen Schnitt eher tief seien, würden durch das Gebührenreglement der Stadt Uster bestimmt.

«Es schmerzt mich schon sehr, dass wir dieses Kind abgeben müssen», sagt die Vereinspräsidentin. Heute sei alles ein grosser Kommerz geworden. Trotzdem ist Bertschi dankbar, für die langjährige Unterstützung und Treue der Gäste.

Keine Hoffnung auf Nachwuchs

Die Vereinspräsidentin blickt trotzdem positiv in die Zukunft. «Jetzt hoffe ich einfach, dass wir immerhin unsere weiteren Anlässe, wie etwa das beliebte Weihnachtsessen weiterführen können.» Aber sie denke, das sei möglich. «Die wenigen verbliebenen Mitglieder sind wie eine Familie zusammengewachsen.»

Dass sie noch junge Nachwuchsmitglieder findet, bezweifelt Lilly Bertschi. «Die Zeit ist so schnelllebig geworden, man tritt heute nicht mehr so leichtfertig in einen Verein ein.» Das würden auch andere Vereine wie etwa Chöre spüren.

Die Utensilien vom Frühlingsmärt wie etwa das Vereinszelt weile nun in Bertschis Keller. «Ich denke, wir werden es schweren Herzens verkaufen, es gibt schon Interessenten», so Bertschi. «Nur den Fridolin, den geben wir nicht aus der Hand.»