«Ugli like your wife» schrieb ein Unbekannter auf die Glasscheibe der Kunstkiste. (Bild: PD)

Seit Juni steht im Ustermer Stadtpark die aktuelle Kunstkiste des Künstlerateliers akku. Darin ausgestellt sind noch bis September die Skulpturen vom Gastkünstler Hanspeter Keller.

Am Sonntagabend wurde die Kiste von Unbekannten mit Graffitis beschmiert. «Ugli like your wife» steht da mit einem Pfeil, der auf die Kunstobjekte zeigt. Verschmiert sind auch die Rückwände der Kiste. «Ich finde das extrem unverschämt und irgendwie rückständig», sagt Keller dazu. «Ein Künstler und ein Team geben sich Mühe und exponieren sich in der Öffentlichkeit und dann wird so darauf reagiert.» Es sei nicht das erste Mal, dass die Kunstkiste Opfer von Vandalismus wird.

Viecher sollen nicht schön sein

Zuerst war Keller verärgert. Doch dann erzählte er einer Freundin davon, die sagte: «Immerhin hat der Unbekannte deine Kunst wahrgenommen und darauf reagiert.»

Das brachte Keller zum nachdenken. «Ich denke sie hat Recht. Ich wollte mit den Viechern ja ein bisschen provozieren.» Die Figuren in der Kiste zeigen eine imaginäre Flora und Fauna, so wie sie sich Keller für ein Planetensystem um den Stern SMSS J031300.36-670839.3 vorstellt.

Die Wesen haben ein Fell, aber spinnenartige merkwürdige Beine. «Die Figuren sollen gleichzeitig anziehend und abstossend auf den Betrachter wirken.» Dann sagt er: «Wenn man es so betrachtet, hat der Kommentator erkannt, dass die Viecher nicht schön sind und wollte seine Erkenntnis mitteilen.»

Grundsätzlich könnten Graffitis für Keller durchaus Kunst sein. «Etwa die schönen und aussagekräftigen Bilder des Street-Art Künstlers Banksy.» Dass Graffitis meistens illegalerweise entstehen, sei Teil dieser Kunstform.

Ugli = Code?

Die Grafittis an der Kunstkiste gehören für ihn aber nicht dazu. Das sei einfach nur pubertär und respektlos. Persönlich fühle er sich von dem Spruch «ugli like your wife» aber nicht angegriffen. «Ich lebe alleine», sagt er. Vielleicht solle das falschgeschriebene «ugli» aber auch ein Code sein, den wir einfach nicht verstehen, fügt Keller scherzhaft hinzu.

Die gesprayten Zeichen an der Rückwand «1312», was im kryptografischen Code zu «all cops are bastards», (zu deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) übersetzt werden kann, sowie das «MS. 13» (eine zentralamerikanische gewalttätige Gang) lassen vermuten, dass der Sprayer eher provozieren, als eine Kunstkritik abgeben oder gar einen künstlerischen Dialog beginnen wollte.

Trotzdem betont Keller: «Wenn der Urheber sich selbst als Künstler versteht, kann er sich gerne bei mir melden. Die Webseite ist auf der Kunstkiste aufgedruckt. Vielleicht bekommt er sogar eine eigene Ausstellung in Uster.»

Verein trägt Reinigungskosten

Mittlerweile wurden die Grafittis notdürftig weggeputzt. Der akku-Verein will dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr zu sehen sind. Für die Reinigungskosten kommt der akku-Verein auf.

Ende September wandern die Ausserirdischen übrigens weiter und werden in einer Ausstellung im Süddeutschen Lottstetten gezeigt. Bleibt für Keller abzuwarten, was die spinnenartigen Viecher dort für Reaktionen hervorrufen.