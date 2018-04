«Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie bewirken? Und wie sehen Sie die Stadt, in der Sie politisieren?»: Züriost stellt den Kandidierenden für den Ustermer Stadtrat schriftlich dieselben zehn Fragen. Heute kommen die Antworten von Stefan Feldmann (SP). Feldmann war vier Jahre lang Präsident der kantonalen SP und sass von 1997 bis 2010 im Ustermer Gemeinderat. Nun möchte er in den Stadtrat.