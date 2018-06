«Ich gehöre in das Dorfbad Uster und möchte nicht mehr in die Bibliothek zurück», steht auf den Buchdeckeln geschrieben. (Foto: PD)

Während der ganzen Sommersaison, also bis Saisonschluss am 16. September, können am Eingang des Dorfbads Uster Bibliotheksbücher kostenlos ausgesucht und gelesen werden. Die Bücher dürfen auch nach Hause mitgenommen werden, Ausleihfristen gibt es nicht, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Bei den ausliegenden Büchern handelt es sich um solche, die aus dem Bestand der Stadtbibliothek ausgeschieden wurden. Auf dem Buchdeckel ist darum auch vermerkt: «Ich gehöre in das Dorfbad Uster und möchte nicht mehr in die Bibliothek zurück.» (zo)