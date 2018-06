Zum Unfall auf der Winterthurerstrasse kam es am Dienstag um 15 Uhr. Laut der Stadtpolizei Uster fuhr ein 19-Jähriger auf der Gartenstrasse in Richtung Winterthurerstrasse und wollte diese überqueren. Anstatt anzuhalten sei er ungebremst in die Winterthurerstrasse gefahren und habe die Vortrittsregelung missachtet.

Ein korrekt stadtauswärts fahrender Autolenker konnte die heftige Kollision laut der Polizei nicht mehr vermeiden und prallte frontal in das Fahrzeug des 19-Jährigen. Beide Autos gerieten von der Strasse ab und fuhren gegen einen Elektroverteiler, der massiv beschädigt wurde.

Die Energie Uster musste aufgeboten werden, um die Notreparatur am Elektroverteiler vorzunehmen. An den involvierten Autos entstand Totalschaden. Die Stadtpolizei Uster klärt nun die Unfallursache.