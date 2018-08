Jeannine Gmelin hat eine Lücke in ihrem Palmarès geschlossen. Die Ustermer Skifferin gewann an den Europameisterschaften in Glasgow die Goldmedaille. Gmelin dominierte den Einer-Final in Schottland klar. Sie setzte sich nach etwas mehr als 500 m ab und kontrollierte das Rennen danach souverän.

Mit ihrem Auftritt war Gmelin trotzdem nicht zufrieden. Sie sprach gar davon, es sei wohl ihr schlechtestes Rennen der Saison gewesen. «Im letzten Teil fehlte mir die nötige Aggressivität.» Und sie sei auch nicht mehr so sauber gerudert wie sie sich das vorgenommen habe. «Umso schöner ist es, hat es mit Titel dennoch geklappt.»

Die Österreicherin Magdalena Lobnig sicherte sich mit einem Schlussspurt den zweiten Platz. Dritte wurde die Ukrainerin Diana Dymchenko.

«Es ist speziell»

Gmelin und die EM – das war in den letzten zwei Jahren keine Liebesbeziehung gewesen, nachdem ihr internationaler Aufstieg vor drei Jahren mit der Silbermedaille an den kontinentalen Meisterschaften begonnen hatte. 2016 konnte das aktuelle Aushängeschild des schweizerischen Ruderverbands wegen einer Grippe nicht an der EM teilnehmen, ein Jahr darauf fehlte sie aufgrund einer Rippenverletzung.

Der erste EM-Titel fühlte sich für Gmelin deshalb besonders gut an. «Jedes Mal, wenn man etwas zum ersten Mal erlebt oder ein Rennen erstmals gewinnt, ist es speziell.»

Der 20. Sieg in Serie

Gmelin war als grosse Favoritin in den Final gestiegen. Seit ihrem 5. Platz an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hat die Ustermerin alle Einer-Rennen gewonnen. Der Sieg im Skiff-Final von Glasgow war ihr bereits 20. Erfolg in Serie.

And Gold it is for Jeannine Gmelin !!! Ein hartes Rennen war‘s. Nicht ihr bestes der Saison, aber eine „Championne“ macht es aus, wenn man auch Rennen gewinnen kann, die nicht wie geplant verlaufen. Gratulation! #glasgow2018 pic.twitter.com/RT8mX1YAkV — SwissRowing (@swissrowing) August 5, 2018

Kam hinzu: Kurz vor Beginn der Europameisterschaften erklärten sowohl Titelverteidigerin Victoria Thornley (GBR) als auch Sanita Puspure Forfait. Die Irin hatte am Weltcup-Final Mitte Juli in Luzern Gmelin alles abverlangt und war nur gerade 23 Hundertstel hinter ihr geblieben.

Tests im Wettkampf

Für Gmelin soll der Europameistertitel aber nur ein Zwischenschritt sein. Der wichtigste Wettkampf der Saison steht für die 28-Jährige mit den Weltmeisterschaften in Bulgarien im September noch bevor.

So hat sie die zwei Tage vor dem Final denn auch dazu genutzt, intensiv zu trainieren. «Es war eine gute Gelegenheit, das auszuprobieren», sagte sie.