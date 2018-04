Die abtretende Gemeinderätin Claudia Wyssen (SP) hat eine Anfrage an den Stadtrat überwiesen. Ihrer ihrer Meinung nach fehlt es in Uster an Anlaufstellen mit niederschwelligem Zugang für junge Erwachsene mit psychischen Problemen. Niederschwellig heisst, dass der Eintritt nur mit geringem Aufwand verbunden ist. Dies sei Im Alter zwischen 18 und 25 Jahren von entscheidender Bedeutung, damit die Angebote auch genutzt werden. «Viele scheuen den direkten Kontakt zu psychiatrischen Stellen aufgrund der Stigmatisierung», heisst es in der Anfrage.

Manko in Uster und Hinwil?

In sämtlichen Bezirken des Kantons Zürich würden dafür niederschwellige Jugendberatungsstellen existieren – ausser in Uster und Hinwil. Nach dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst gebe es hier kein weiterführendes Angebot - abgesehen von der Psychiatrie, der Suchtberatungsstelle und dem Sozialamt.

Dabei würden niederschwellige Jugendberatungsstellen eine wichtige Funktion in psychischen Krisensituationen (Suizidprävention), Gewaltprävention, Suchtprävention, Radikalisierung und beruflichen Krisen erfüllen. Als Beispiele zählt Wyssen Lehrabbrüche, Arbeitslosigkeit und Orientierungslosigkeit auf. Das Amt für Jugend- und Berufsberatung von Wetzikon habe im Bezirk Hinwil die Versorgungslücke erkannt und eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich der Thematik annehme.