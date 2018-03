Vielleicht war der nachhallende Schock über das Abstimmungsergebnis zur Waldinitiative der Grund, weshalb sich die Kandidierenden fürs Ustermer Stadtpräsidium am «Lunch-Talk» vom Montag nicht eben mit harten Bandagen bekämpften.

Auf jeden Fall führte die erste sachpolitische Frage von Moderator Stefan Nägeli – was denn die Kandidaten vom überraschenden Ja zur Initiative hielten – auch gleich zu so etwas wie einem Konsens zwischen den Antipoden Barbara Thalmann (51, SP) und Cla Famos (51, FDP): Beide Kandidierenden waren sich einig, dass die Ustermer den Wald offensichtlich hoch gewichten und beide gaben zu Protokoll, dass das Abstimmungsergebnis «akzeptiert» (Famos) beziehungsweise «so mitgenommen werden» müsse.

«Solange es aufgeht, gibt es keinen Grund, einfach so die Steuern zu erhöhen.» Barbara Thalmann (SP), Stadtpräsidiumskandidatin

Auch das nächste Thema, die Stadtfinanzen, vermochte das Duell zwischen den Kandidierenden nur bedingt zu beleben: Zwar trat der Freisinnige Famos etwas entschiedener für eine Beibehaltung des Steuerfusses bei 109 Prozent auf. Auch sagte er nicht ohne Stolz, dass er als Finanzvorstand eine Steuererhöhung in seinen ersten vier Amtsjahren stets verhindert hatte – und dies gegen den Widerstand von SP und Grünen.

Der zweite Teil der Diskussion zwischen SP-Kandidatin Barbara Thalmann und FDP-Kandidat Cla Famos (Video: Tele Top)

Jedoch meinte auch Famos, dass die Zahl 109 «nicht sakrosankt» sei. Und sowieso hatte sich Thalmann zuvor nicht unbedingt als Steuererhöhungs-Turbo präsentiert: «Solange es aufgeht, gibt es keinen Grund, einfach so die Steuern zu erhöhen», sagte sie – schob aber noch nach, dass man den Ustermern ehrlich sagen müsse, was man sich in dieser Stadt leisten wolle und was Investitionen kosten sollen.

«Strassenkaffee-Feeling»

Im Gemeinderat liess die Debatte um ein verkehrsberuhigtes Stadtzentrum jüngst die Emotionen hoch gehen. Nachdem das Parlament vier autofreie Wochenenden im Jahr beschlossen hatte, hallte die Unzufriedenheit der Bürgerlichen und Teilen des Ustermer Gewerbes wochenlang nach.

Am «Lunch-Talk» in der Lounge Top 77 in Uster bekamen die überwiegend älteren Zuhörer kaum etwas von dieser Emotionalität mit. Barbara Thalmann entschärfte das Thema sogleich, indem sie die Diskussion um die autofreien Wochenenden zu einer allgemeinen Diskussion über das Ustermer Zentrum machte.

«Man sollte das Zentrum fussgängerfreundlich gestalten, die vier Wochenenden sind ein Versuch. Die Übung muss den Läden und dem Gewerbe aber auch wirklich etwas bringen» – so weit, so unverfänglich.

Dass Cla Famos nicht als Vorkämpfer der autofreien Wochenenden bekannt ist, war schon vor dem Lunch-Talk kein Geheimnis. Zwar bekräftigte er seine Position am Gespräch vom Montag («eine grosse Mehrheit des Gewerbes will keine autofreien Sonntage»), schaltete dabei aber nicht in den Kampfmodus: «Was das langfristige Ziel eines verkehrsarmen Zentrums betrifft, so sind wir wohl alle gleicher Meinung», sagte er versöhnlich.

Es gelte aber erst unterirdische Parkplätze zu schaffen, erst danach sollte das Zentrum beruhigt werden. Famos erwähnte in diesem Zusammenhang die Stadt Baden (AG), in deren autofreiem Zentrum die Ladenflächen nicht vermietet werden könnten.

«Eine grosse Mehrheit des Gewerbes will keine autofreien Sonntage.» Cla Famos (FDP), Stadtpräsidiumskandidat

Thalmann stand Famos insofern zur Seite, als dass sie sich ebenfalls auf den Standpunkt stellte, dass ein autofreies Zentrum alleine nicht genüge. «Es braucht mehr Begegnungsmöglichkeiten. Ich stelle mir zum Beispiel mehr Strassenkaffee-Feeling vor.» Es gelte, die Lebensqualität, die man zum Beispiel im Stadtpark oder am See habe, auch im Zentrum zu schaffen. Famos war mit diesen Aussagen einverstanden.

40‘000 Einwohner «machbar»

Auch das Thema Wachstum und die Aussicht auf 7000 zusätzliche Einwohner, die Uster bis ins Jahr 2035 zählen soll, vermochte kaum Divergenzen zwischen den Kandidierenden aufzuzeigen. Beide erachteten diese vom Kanton vorgegebene Zielsetzung als machbar, betonten aber die Bedeutung von Grünflächen in einer designierten 40‘000-Einwohner-Stadt Uster.

Thalmann: «Wenn verdichtet gebaut wird, werden Begegnungs- und Erholungsräume wichtiger.» Famos: «In Uster werden wir aufgrund der Aussenräume und Parks auch bei Verdichtung die Lebensqualität halten können.»

Als es um die Frage des bezahlbaren Wohnraums ging, betonte Famos die Notwendigkeit des Zusammenwirkens verschiedener Wohnbauträger und Privater. Thalmann, die neben ihrer Tätigkeit als Sozialvorsteherin im gemeinnützigen Wohnungsbau engagiert ist, sagte, dass die Stadt Uster im Falle von Wohnungsknappheit steuernd eingreifen könne.

In der persönlichen Vorstellungsrunde zum Schluss erfuhr man unter anderem, dass beide Kandidierenden lieber Wein als Bier trinken, dass das Zellweger-Areal der Ustermer Lieblingsort von Barbara Thalmann ist und dass Cla Famos ein Fan des Schwingclubs Uster ist.

Eine wichtige Frage blieb bis zum Schluss ungeklärt: Inwiefern sich eine von der Sozialdemokratin Barbara Thalmann präsidierte Stadt Uster von einem Uster mit einem Stadtpräsidenten Cla Famos unterscheiden würde.