Die Sterbehilfeorganisation Dignitas hat im vergangenen Jahr 222 Personen in den Tod begleitet. Die Zahl der Freitodbegleitungen liege seit 2012 stabil bei jährlich rund 200 Mitgliedern, schreibt Dignitas. In den letzten Jahren hätten weniger als 50 Prozent aller Mitglieder, deren Gesuch durch einen unabhängigen Arzt genehmigt worden sei, die Freitodbegleitung effektiv in Anspruch genommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Aktuell zählt der Verein 8400 Mitglieder. Das Dignitas-Team umfasst 24 Teilzeit-Mitarbeitende sowie Freiwillige. Personen, die sich die Freitodbegleitung nicht oder nicht vollständig leisten konnten, hat Dignitas 2017 nach eigenen Angaben Erlasse in der Höhe von 126'000 Franken gewährt. zo