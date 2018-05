Dignitas-Gründer Ludwig A. Minelli auf dem Weg ins Bezirksgericht anlässlich seiner Anklage zur Flyer-Aktion gegen Regierungsrätin Silvia Steiner, aufgenommen am Freitag, 6. April 2018 in Zürich. (Archivbild: Keystone/Ennio Leanza)

Ludwig A. Minelli musste sich vor einer Woche wegen Begleitung und Beihilfe zum Selbstmord vor dem Bezirksgericht Uster verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Freitodbegleitungen aus selbstsüchtigen Motiven ermöglicht zu haben (wir berichteten). Das Urteil ist noch nicht gefällt. Wann es eröffnet wird, ist noch unklar.

Wie die «NZZ» schreibt, ist der 85-Jährige in einem anderen Verfahren bereits erstinstanzlich verurteilt worden. Anfang April war Minelli in Zürich wegen Verleumdung angeklagt. Gemäss Anklage hat er 2015 in einem Flugblatt den Ruf der damaligen CVP-Kantonsrätin und heutigen Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner geschädigt. Er habe ihr in einer weit zurückliegenden Geschichte ein Fehlverhalten unterstellt.

Bedingte Geldstrafe und Busse

Wie Sabine Motta, Sprecherin des Bezirksgerichts Zürich der Zeitung bestätigt, hat ein Einzelrichter den Digintas Gründer wegen Verleumdung mit einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 260 Franken sowie einer Busse von 9000 Franken bestraft. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Ein Mitangeklagter sei freigesprochen worden. Minelli habe die Verantwortung für den Flyer auf sich genommen, wehrte sich aber vehement gegen die Vorwürfe. Gemäss der «NZZ» nannte er die Anklage als «absolut überzogen» und eine «Verschleuderung von Staatsgeldern». (jen)