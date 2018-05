Dignitas-Gründer Ludwig A. Minelli hat beim Prozess in Uster harte Worte für die Zürcher Staatsanwaltschaft gefunden: Die Anklage gegen ihn sei nur konstruiert worden, um Dignitas durchleuchten zu können. Die Vorwürfe seien haltlos und absurd. Er habe sich nicht bereichert, betonte Minelli. Die Staatsanwaltschaft habe deshalb auch keinen Beweis für seine Bereicherung gefunden.

«Die ganze Aktion hier empfinde ich nicht als normales Strafverfahren. Man wollte einfach mal alles bei uns anschauen und konstruierte einen Vorwand», enervierte er sich. Es seien Unmengen an Material abtransportiert worden, absolut unverhältnismässig. Dignitas kassiere keineswegs zu viel. Vielmehr sei die Kostenschätzung der Staatsanwaltschaft «komplett daneben». Eine Freitodbegleitung koste viel mehr als der Staatsanwalt annehme. «Wer das berechnet hat, hat keine Ahnung von dieser Tätigkeit.»

Minelli argumentierte weiter, dass mit allfälligen Überschüssen jene Mitglieder querfinanziert würden, die sich eine Freitodbegleitung sonst nicht leisten könnten. Am Geld dürfe es nicht scheitern.

150'000 Franken für Minelli

Minelli selber bezieht rund 150'000 Franken Honorar pro Jahr. Zu grosszügig findet der Dignitas-Gründer dies nicht. «Ich darf ja auch was verdienen. Jede Arbeit ist ihren Lohn wert.» Sein Anwalt betonte, dass dies für eine Führungsperson eines gemeinnützigen Vereins durchaus angemessen sei.

Am Nachmittag geht der Prozess mit den Plädoyers von Anklage und Verteidigung weiter. Dass heute noch ein Urteil gefällt wird, ist aus zeitlichen Gründen unwahrscheinlich.

Anwalt versuchte Prozess zu verhindern

Der Anwalt von Minelli hat zu Beginn vergeblich versucht, den Prozess zu verhindern. Die Anklage sei ungenügend, argumentierte er. Das Gericht liess ihn abblitzen. Die Anklage sei «in vielfacher Weise höchst fragwürdig», begründete der Anwalt seinen Antrag, den Prozess zu unterbrechen und teilweise einzustellen. So kritisierte er etwa, dass die Anklage nicht darauf eingeht, ob die Sterbewilligen urteilsfähig waren oder nicht.

Er forderte zudem, dass ein Buchhalter die Geldflüsse von Dignitas noch einmal analysiere, weil dies zu wenig eingehend gemacht worden sei. Das Gericht teilte die Bedenken des Dignitas-Anwalts jedoch nicht und lehnte die Anträge ab.

Für den Staatsanwalt waren die Anträge des Anwalts eine «juristische Nebelpetarde erster Güte». Es solle auf Teufel komm raus verhindert werden, dass sich das Gericht mit den wichtigen Fragen befasse. Für den Staatsanwalt ist klar, welchen Plan der Anwalt mit seinen Anträgen verfolgte. «Er will den ersten Fall aus dem Jahr 2003 in die Verjährung treiben.» Dieser würde in zwei Monaten verjähren. Minelli würde somit – zumindest in diesem Fall – straflos bleiben.

Der 85-jährige Dignitas-Gründer Minelli muss sich vor Gericht verantworten, weil er zu viel Geld für seine Dienste kassiert haben soll. Damit habe er sich der Beihilfe zum Suizid aus selbstsüchtigen Beweggründen strafbar gemacht, so die Anklage.

Geldstrafe und Probezeit

Der Staatsanwalt fordert für Minelli eine bedingte Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu 180 Franken, also insgesamt knapp 65'000 Franken. Die Probezeit soll zwei Jahre betragen. Dazu soll Minelli eine Busse von 7500 Franken sowie die Verfahrenskosten zahlen.