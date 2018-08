Der Medaillentraum wurde für Maria Ugolkova in Glasgow Realität. (Foto: Keystone)

Immer wieder hatte sie davon gesprochen – nun ist sie am Ziel angelangt, das sie Ende letzten Jahres an der Kurzbahn-EM als Vierte noch knapp verpasst hatte: Maria Ugolkova ist eine EM-Medaillengewinnerin. In Glasgow überzeugte sie im Final über 200 m Lagen vollauf und holte die Bronzemedaille.

Nachdem sie als Dritte hinter der Ungarin Katinka Hosszu und der Italienerin Ilaria Cusinato angeschlagen hatte, war die 29-Jährige verblüfft: «Ich habe die 3 gesehen und gedacht: Stimmt das wirklich? Ich musste mehr als einmal hinsehen», sagte die entkräftete, aber überglückliche Ugolkova. «Diese Medaille bedeutet mir alles. Ich wollte sie unbedingt. Schwimmen ist meine Liebe und mein Leben!»

«Sie ist das Aushängeschild des Vereins»

2005 kam die gebürtige Russin in die Schweiz, 2015 erhielt sie den Schweizer Pass. Kurz zuvor war sie zum SC Uster-Wallisellen gestossen. «Sie ist die beste Schwimmerin, die der SCUW je hatte», sagte Klubpräsident Philippe Walter vor einigen Monaten über die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie wisse, was sie wolle, und könne sich als reife Frau auch motivieren, ohne von den Trainern stetig angetrieben werden zu müssen. «Sie ist das Aushängeschild des Vereins und ein Vorbild».

In Glasgow, wo sie mit der achtbesten Meldezeit angetreten war, unterbot Ugolkova im Final ihren eigenen Schweizer Rekord deutlich. In 2:10,83 Minuten schwamm sie 58 Hundertstel schneller als bei ihrer letzten Bestmarke aus dem Juni 2017. (zo)