«Hinterhalt Festival fällt aus», hiess es letzten Sommer. Das Organisationskomitee konnte damals kein geeignetes Areal finden. Dann kam die freudige Nachricht für alle Fans des Anlasses: Für 2018 fanden die Veranstalter die Gärtnerei Ryffel als geeigneten Platz. «Ein zwar weitläufiges, aber kleinräumig gestaltetes und kultiviertes Areal mit vielen Zwischenräumen, Plätzchen und grünen Ecken. Dieses Hinterhalt-Ensemble wird zur Spielstätte verschiedenster kleiner und feiner Darbietungen», heisst es in einer Mitteilung.

Insgesamt 92 Kulturschaffende aus 9 Ländern mit Konzerten, Tanz- und Theaterprogrammen werden am Hinterhalt Festival zu sehen sein. Es gibt Lesungen, diverse Kunst-Installationen und -Interventionen, eine Gartenszenerie samt Laube, einen Wandermusiker und einen Händewascher, Late-Night-Discos und eine Sonntags-Matinée.

Vielfältiges Programm

Die Veranstalter haben nun auch kürzlich bekannt gegeben, wer am Festival anzutreffen sein wird: The Dead Brothers, Jonas Balmer, Rhea Hess + Robert, Compagnie Buffpapier, Hübner und Gaudenz, Vokalensemble Cantapè, Hans Hassler, Manuel Laveur De Mains, Barbara Schibli, Ryffel+Ryffel, Compagnie zeitSprung, Electric Circus, Tapiwa Svosve, None Of Them, Hotel Regina, Miam und Hochhinaus, Compagnie Amaranthe, Pflanzplätz, Kaos Protokoll sowie die DJs Old Monk & les jeunots sowie András.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 1. Juni, um 18 Uhr. Am Samstag gibt es Betrieb und Darbietungen ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11.30 Uhr. Das detaillierte Programm ist zu finden unter www.hinterhalt.ch.(zo)