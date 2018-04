Das Wachstum der Stadt Uster schlägt sich in der Jahresrechnung 2017 in hohen Aufwendungen bei den Globalkrediten nieder. Da die Steuereinnahmen höher ausgefallen sind als angenommen, kann sich Finanzvorstand Cla Famos aber über einen saftigen Ertragsüberschuss freuen. Mehr Geld vom Kanton will er dennoch.