Uster ist urbaner geworden und die linken Kräfte sind den veränderten soziopolitischen Vorzeichen in den letzten Jahren mit kreativen politischen Vorstössen begegnet. Dies führte dazu, dass sich am Sonntag auch in der drittgrösten Stadt des Kantons ein Linksrutsch vollzog. Ein Kommentar von Benjamin Rothschild, stellvertretender Chefredaktor Züriost.