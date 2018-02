Dominique von Rohr ist in Uster aufgewachsen und arbeitet derzeit in Rom als Texterin in einem Start-Up-Unternehmen. In loser Folge erzählt sie von ihrem Leben in Italiens Hauptstadt, in der sie sich manchmal wie auf einem anderen Planeten fühlt. Diesmal geht es um eine geheime Mission im Zentrum der italienischen Bürokratie – wo man nicht alleine aufs WC darf.