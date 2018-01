Eine Gruppe Frauen steht auf dem Gelände des Auenhofs, sie striegeln ihre Pferde, scherzen, lachen. «Wir sind eine eingespielte Gemeinschaft», sagt Sara Hedinger. Auf ihrem Pferdehof in Wermatswil hat es zehn Pferde – sechs davon gehören nicht ihr, sondern sind sogenannte Pensionspferde. Die Besitzerinnen kommen teilweise von weit her. Eine davon ist Sara Stutz. Die Kindergärtnerin aus Kloten fährt drei- bis viermal pro Woche nach Wermatswil. «Ich komme nicht nur zum Reiten hierher. Es findet sich immer jemand, der Zeit hat für einen Schwatz.» Wie Stephi Pfenninger aus Uster, die hier ihr Pony «Prinz Pancho» eingestellt hat und täglich kommt. «Das ist mehr als nur ein Pensionsstall. Wir reiten zusammen aus, treffen uns auch mal zum Znacht oder gehen zusammen schlitteln», sagt die Ustermerin. «Wir sind Freundinnen geworden. Das zu verlieren, wäre sehr schlimm.»

Denn wie es weitergeht mit dem Auenhof ist ungewiss. Das Gelände an der Fehraltorferstrasse in Wermatswil soll langfristig überbaut werden, Sara Hedinger muss für sich und ihre Pferde ein neues Zuhause suchen. Ihre Suche konzentriert sich auf die Kantone Zü- rich, Aargau und Thurgau. «Ich muss mein Gebiet zwangsläufig ausweiten, sonst habe ich kaum Chancen», sagt Hedinger.

Weder Gerede noch Intrigen

Die Gruppe will unbedingt zusammenbleiben, aber das wird schwierig. «Wenn ich dann plötzlich 30 Minuten für einen Weg habe oder der Auenhof sogar ins Thurgau zieht, dann muss ich für mein Pony einen anderen Platz suchen», sagt Stephi Pfenninger. «Etwas zu finden ist vermutlich kein Problem. Aber was wir hier auf dem Auenhof haben, findet man nicht so schnell wieder.» Denn das Reitermilieu sei eine Welt für sich. In vielen anderen Ställen gebe es unzählige Stallregeln, während es im Auenhof ohne funktioniere.

Zudem gebe es andernorts oft Neid, Intrigen und Gerede. «Auch wir haben ab und zu Meinungsverschiedenheiten», sagt Sara Hedinger. «Aber wir akzeptieren andere Meinungen, es herrscht eine grosse Toleranz.» Auch würde bei ihnen das Pferdewohl im Vordergrund stehen und nicht der sportliche Erfolg der Reiter. «Wir machen nur selten an kleinen Turnieren mit», sagt Pfenninger. «Es geht uns um den Spass und das Wohl des Pferdes, und nicht ums Gewinnen.»

Suche via Facebook und Flyer

Auf Facebook hat Sara Hedinger einen Aufruf gestartet, ausserdem ist ihr Plan, in der Gegend herumzufahren und Zettel bei Besitzern von anderen Pferdeställen zu verteilen. «Ich bin für den kleinsten Hinweis dankbar.» Für die Suche hat sie etwa zwei Jahre Zeit. Der neue Standort sollte Platz für mindestens vier Pferde haben, einen Sandplatz und die Möglichkeit, Voltigeunterricht und Kinderreitstunden zu geben.

«Mein Wunschtraum wäre, wenn es eine zusätzliche Wohnmöglichkeit und eine Reithalle gäbe», sagt Hedinger. Obwohl sie weiss, dass es sehr schwierig wird, etwas zu finden, bleibt sie optimistisch. «Ich bin ein positiver Mensch. Ich glaube daran, dass es immer irgendwie weitergeht.»