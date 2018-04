Frühlingsmärt statt Urnengang

Das schöne Wetter lockt die Ustermer vor allem an den Frühlingsmarkt statt ins Stadthaus zur Abstimmung. Die Wahlurnen sind zwar seit 10.30 Uhr geschlossen. Viele Leute waren da allerdings auch nicht mehr an der Urne. Offizielle Zahlen waren zur Stunde noch keine zu bekommen, aber Stadtschreiber Daniel Stein spricht von «einer sehr tiefen Wahlbeteiligung». Züriost hat heute auch kurz einen Rundgang über den Markt gemacht. Schliesslich herrscht im Stadthaus auch tote Hose. Erste Ergebnisse werden wohl erst gegen 14 Uhr erwartet. Eine Stunde später als angekündigt ist also mit ersten Resultaten zu rechnen.

Übrigens: Hochrechnungen wird es in Uster keine geben. Da Uster nur einen Wahlkreis hat, wären Hochrechnungen unseriös. Dafür dürften die ersten Resultate bereits eine erste Tendenz liefern. mae