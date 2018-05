Das lange Warten hat ein Ende: Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Auto-Discount Uster AG sind im Gange. Seitdem der Auto-Discount von ihrem ehemaligen Standort in Werrikon zur Autobahnausfahrt Uster Nord umzog, trug er die Idee einer Erweiterung der neuen Fläche mit sich. Dies war vor zehn Jahren. In dieser Zeit reichte er insgesamt drei Baugesuche für ein entsprechendes Projekt ein. Die ersten zwei Baubewilligungen liess er ungenutzt verstreichen (siehe Box).

Abgespecktes Projekt

Das Gesuch für das Projekt, das aktuell im Bau ist, wurde im August 2017 eingereicht. Warum die einzelnen Fristen nicht genutzt wurden, bleibt weitgehend ungeklärt – die ADU will zu ihren Bauprojekten keine Stellung beziehen. Was genau dazu geführt hat, dass dieses Mal der Baustart erfolgen konnte, kann auch Stefan Reimann, Geschäftsfeldleiter Hochbau und Vermessung bei der Stadt Uster, nicht sagen. Aber: «Das aktuelle Projekt ist im Gegensatz zu den früheren ein abgespecktes, dessen Bewilligung ohne grössere Probleme über die Bühne ging.» In den vorhergehenden Projekten war neben der Tiefgarage mit Stellfläche unter anderem auch eine Tankstelle vorgesehen, die dann wieder wegfiel.

Zu nahe am Naturschutzgebiet

Auf dem Gelände in Werrikon lagerte der Auto-Discount neben den Gebäuden lange Zeit weiter zahlreiche Autos, was Paul Stopper, Präsident der Gesellschaft für Natur- und Vogelschutz und BPU-Gemeinderat, sauer aufstiess. Er hatte mehrfach verlangt, dass die Autos aus Werrikon verschwinden, da diese zu nahe am Naturschutzgebiet stehen würden. Mittlerweile ist der grösste Teil der Autos aus Werrikon verschwunden.

Was mit den beiden Firmengrundstücken in Werrikon passieren soll, wenn der Erweiterungsbau in Uster Nord fertiggestellt wird, bleibt ebenfalls unklar. «Das Gebiet liegt in einer kommunalen Ortsbildschutzzone», sagt Stefan Reimann. Als Nutzung wären Wohnräume oder Gewerbe möglich – nicht aber ein Industriebetrieb. «Auch ein Abriss der Gebäude wäre denkbar», sagt er. «Der Neubau müsste dann aber erhöhten Anforderungen entsprechen.»