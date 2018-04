Die gescheiterte Wiederwahl Werner Kesslers bedeutet das Ende der BPU-Allianz im Ustermer Gemeinderat. Gemeinsam mit seinem Parteikollegen Paul Stopper will Kessler der Lokalpolitik aber weiterhin seinen Stempel aufdrücken – so wie er dies in den letzten Jahrzehnten auf ganz eigene Art und Weise getan hat.