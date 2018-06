Der Holzbau auf der Strahlegg soll sich in die Natur einfügen. (Modell: PD)

Das Innere ist von den Wirz-Architekten so angedacht. (Grafik: nightnurse images, Zürich)

So könnte der Neubau einst aussehen. (Grafik: nightnurse images, Zürich)

Auf der Strahlegg in Fischenthal wird wieder Leben einkehren. Zurzeit liegt der kantonale Gestaltungsplan «Leben auf der Strahlegg» auf. Bis zum 24. August kann man zur Vorlage Einwendungen eingeben. Die Stiftung Wagerenhof habe auf der Strahlegg die geeigneten Gebäude und Räumlichkeiten in einer möglichst reizarmen Umgebung gefunden, heisst es im umfassenden Dossier des Gestaltungsplans.

Auf der Strahlegg sollen Wohnräume und Arbeitsplätze für Menschen mit erhöhtem Strukturbedarf errichtet werden. In einer verkehrsarmen Wohnumgebung würden sich diese Menschen möglichst selbstständig bewegen können. Insgesamt sollen auf der Strahlegg zwölf Menschen und deren Betreuungspersonal leben. «Wir haben klare Vorstellungen davon, wer auf die Strahlegg ziehen soll. Jenen zwölf Menschen ist das Treiben auf dem Ustermer Wagerenhof zu lebendig. Diese Menschen brauchen mehr Struktur und eine reizarme Umgebung in ihrem Leben». sagt Andreas Dürst, Leiter der Stiftung Wagerenhof.

Neubau beim Gasholzschopf

Das Umsetzungskonzept für die Entwicklung der Stiftung basiert auf vier Pfeilern. Einerseits ist das der Neubau des Wohnheims, der am Standort des Gasholzschopfs zu stehen kommen soll. Der Neubau soll das Zentrum bilden. Die Menschen werden dort wohnen und arbeiten. Des Weiteren sollen Synergien mit dem Bergrestaurant Sennhütte genutzt werden.

Mit dem Bergrestaurant sollen Synergien genutzt werden. (Archivbild: Christian Merz)

«In der Landwirtschaft produzierte Nahrungsmittel finden im Restaurant Absatz», heisst es im Gestaltungsplan. Im Gegenzug beziehe der Wagerenhof Gastronomieangebote des Bergrestaurant und bringe diesem durch stetig dort lebende und arbeitende Menschen betriebswirtschaftlich interessante Impulse. Der dritte Pfeiler ist das Schulhaus Strahlegg. Der Schulbetrieb wurde 2014 eingestellt. Das Haus wird seit rund zwei Jahren von der Stiftung gemietet.

Zürcher Architekten gewinnen

Abgerundet wird das Konzept vom nahen Bauernhof Bärloch. Dieser stand zum Verkauf, die Stiftung kaufte ihn. Der Hof soll «professionell, ganzjährig und in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbetrieb der Stiftung Wagerenhof und den benachbarten Betrieben auf der Strahlegg geführt werden», geht aus dem Gestaltungsplan hervor.

So könnte es auf der Strahlegg einst aussehen. (Modell: PD)

An den Neubau seien hohe ortsbauliche und architektonische Anforderungen gestellt worden. Zur Erarbeitung des Gestaltungsplans sei daher ein Richtprojekt notwendig geworden, heisst es im aufliegenden Plan. Drei Architekturbüros seien eingeladen worden. Der Vorschlag der Wirz Architekten aus Zürich dient nun, ausgearbeitet zum Richtprojekt, als Grundlage für die Erarbeitung des vorliegenden Gestaltungsplans.

In die Natur einfügen

«Die Pläne von den Wirz Architekten haben uns überzeugt, weil sie architektonisch in die Region passen. Der Holzbau fügt sich gut in die Landschaft ein», sagt Andreas Dürst. Mit der ruhigen Dachfläche würde das Wohnhaus an Feldscheunen erinnern, steht im Gestaltungsplan. Die Anordnung der Gebäude sei geprägt durch die Topografie. «Wir wollen, sobald der kantonale Gestaltungsplan durch ist, die Baubewilligungen einreichen und wenn der Schnee weg ist mit dem Bauen anfangen», sagt Dürst.

Im nächsten Jahr soweit

Dies sollte spätestens im nächsten Juni soweit sein. Vorausgesetzt sei, dass alles nach Plan verlaufe. Grundsätzlich seien sie zuversichtlich, dass der Gestaltungsplan durchkommt. «Wir sind mit diversen Verbänden und Institutionen in der Region in Kontakt und pflegen einen regen Austausch mit dem Fischenthaler Gemeinderat. Wir bemühen uns ebenfalls um eine Renaturalisierung und die Biodiversität. Dies soll unsere Bautätigkeit auf der Strahlegg wieder ausgleichen.»