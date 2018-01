Von einem «Weihnachtsfest mit bitterem Nachgeschmack», spricht Carmen Tinner aus Volketswil. Am 17. Dezember fand im Wagerenhof in Uster die alljährliche «Dörfli-Wiehnacht» statt. Wie immer waren auch Tinner und ihre Familie mit dabei, eine Schwester lebt seit 50 Jahren in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

«Bei solchen Festen weiss man, dass viele Besucher kommen.»

Carmen Tinner, Weihnachtsfestbesucherin

Einige Verwandte kamen aus dem Engadin, die Anreise nach Uster ging nur mit dem Auto. «Als wir beim Wagerenhof eintrafen, gab es jedoch nirgends mehr einen Parkplatz», erzählt Tinner. Nach langer, erfolgloser Suche parkierten sie ihr Auto deshalb in einer Seitenstrasse, wie viele andere Festbesucher auch. Die «Bescherung» erfolgte nach der Feier: An den Windschutzscheiben aller Autos klebte ein Bussenzettel.

42 Ordnungsbussen

Dass Anwohner nicht erfreut sind, wenn im Quartier überall Autos herumstehen, kann sie verstehen. «Bei solchen Festen weiss man aber, dass viele Besucher kommen. Also müsste die Stadt eine Lösung anbieten, wie sie das etwa auch bei Sportveranstaltungen tut.»

«Der Veranstalter muss der Polizei ein Parkierungskonzept vorlegen.»

Andreas Baumgartner, Polizeikommandant Uster

Tatsächlich war es ein Anwohner, der am Wagerenhof-Weihnachtsfest im Dezember die Polizei informierte, wie Stadtpolizeikommandant Andreas Baumgartner auf Anfrage ausführt. Die Stadtpolizei sei dann mit zwei Mann ausgerückt und habe rund um den Wagerenhof zahlreiche falsch parkierte Fahrzeuge vorgefunden. «Zur Durchsetzung der Verkehrssicherheit» habe die Stadtpolizei insgesamt 42 Ordnungsbussen ausgesprochen. «Dabei gingen wir mit Augenmass vor und haben die Parkverhältnisse und den Festanlass berücksichtigt», sagt Baumgartner.

Versäumnis des Wagerenhofs

Zur Parkplatzsituation im Wagerenhof-Quartier sagt der Polizeikommandant: «Heute ist die maximale Anzahl Parkfelder eingezeichnet, die mit Rücksicht auf die Verkehrssicherheit möglich ist.» So dürften parkierte Autos zum Beispiel nicht die Sicht auf Fussgängerstreifen versperren.

Bei Grossanlässen im Quartier habe der Veranstalter für genügend Parkierungsmöglichkeiten zu sorgen, sagt Baumgartner «Er muss der Polizei vorgängig ein Parkierungskonzept zur Bewilligung vorlegen.» Dies sei im vorliegenden Fall leider nicht geschehen.

«Die Stadtpolizei hat sich kulant gezeigt.»

Andreas Dürst, Geschäftsleiter Wagerenhof

Seitens des Wagerenhofs räumt Geschäftsführer Andreas Dürst dieses Versäumnis für diesen einen Anlass ein. Man sei von der Anzahl Autos am Weihnachtfest überrascht worden, sagt er. Für das nächste Weihachtsfest will Dürst einen Shuttle-Service zwischen dem Parkplatz Buchholz und dem Wagerenhof prüfen, wie es ihn bei anderen Wagerenhof-Veranstaltungen bereits gab. Den Ärger der gebüssten Besucher kann Dürst zwar nachvollziehen. Zugleich betont er: «Die Stadtpolizei hat sich kulant gezeigt. Sie hätte wesentlich mehr und höhere Bussen ausstellen können.»

Platz für 100 Autos

Die Parkplatzsituation im Quartier Rehbüel empfinden jedoch viele als generell ungenügend – Besucher wie Anwohner. «Es gibt zu wenig Parkplätze, zugleich will niemand, dass mehr Parkplätze mehr Verkehr anziehen», sagt Daniel Ehrsam, Präsident des Quartiervereins Rehbüel-Hegetsberg.

Im Quartier sind zahlreiche Veränderungen geplant. Entlang der Strassen wird ein Grossteil der Parkplätze gestrichen, dafür planen sowohl das nahe Spital wie auch die Stiftung Wagerenhof je ein Parkhaus. Das Parkhaus der Stiftung für Menschen mit Behinderung soll in vier Jahren stehen und Platz für 100 Autos bieten. «Bei grossen Festen werden wir aber auch dann noch auf zusätzliche Parkplätze angewiesen sein», sagt Heimleiter Dürst.