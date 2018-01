Das Organisationskomitee der Pferdesporttage Uster wurde für ihre Arbeit von der Gönnervereinigung Swiss Team Trophy als «Organizer of the year» geehrt. Das Komitee zeigt sich in ihrem Schreiben sehr erfreut über die Auszeichnung, da es im letzten Jahr wegen der Witterung mit schwierigen Bedingungen zu tun hatte.

Bereits auf Hochtouren sei man bei der Organisation für die Pferdesporttage 2018. Das Komitee will auch in diesem Jahr an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen: Die Ustermer Organisatoren haben in den vergangenen 20 Jahren 19 Mal die Top-3-Auszeichnung als «Organizer of the year» erhalten, wobei sie sechs Mal als Beste ausgezeichnet wurden. (zo)