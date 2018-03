Die Ustermerin Claudia Kunz-Inderkummen gewinnt an der Schweizer Meisterschaften der blinden und sehbehinderten Schützen erneut zweimal Gold. Am Sonntagvormittag verteidigte sie ihren Titel vom Vorjahr in der Disziplin liegend mit 633,7 Punkten vor Bruno Heimberg aus Thun und John Keller aus Zürich erfolgreich.

Am Nachmittag gelang ihr auch die Titelverteidigung in ihrer Paradedisziplin stehend-frei. Mit 611,7 Punkten gewann sie vor zwei Österreichern. Es war für die gebürtige Walliserin bereits der vierte Meistertitel in dieser Disziplin in Folge. (zo)