«Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie bewirken? Und wie sehen Sie die Stadt, in der Sie politisieren?»: Der ZO/AvU stellt allen Kandidierenden für den Ustermer Stadtrat dieselben zehn Fragen. An der Reihe ist diesmal Beatrice Caviezel. Die Leiterin Spitex und Pflege im Alterszentrum Volketswil ist Co-Präsidentin der Ustermer Grünliberalen; ein politisches Amt hatte sie bisher nicht.