Wenn es nach der BDP geht, soll Stadträtin Barbara Thalmann (SP) das Erbe als Stadtpräsident des abtretenden Werner Eglis (SVP) als antreten. Dies hat die Partei an ihrer offiziellen Mitgliederversammlung mit klarer Mehrheit beschlossen, wie sie einem Schreiben mitteilt. Thomas Altenburger, Präsident der Ustermer BDP, sagt: «In den letzten vier Jahren gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der SP und mit Barbara Thalmann in vielen Bereichen besser als mit der FDP.» Ebenfalls sei die 12-jährige Stadtratserfahrung von Thalmann ausschlaggebend gewesen. Über den Entscheid habe sich Cla Famos natürlich sehr enttäuscht gezeigt, so Altenburger.

» Weil die Unterstützung seitens Cla Famos und der FDP nicht so gross gewesen sei, habe man sich für Thalmann entschieden. Famos sei darüber natürlich enttäuscht gewesen, so Altenburger.

Mitte-Kandidaten für den Stadtrat

Bei den Stadtratswahlen unterstützt die BDP die beiden Kandidaten der Mitte-Fraktion. «Wir sind überzeugt, dass Beatrice Caviezel (GLP) und Urs Lüscher (EVP) den Stadtrat mit viel Engagement und sachlichen Lösungen positiv ergänzen», schreibt die Partei.

Einstimmig seien die Gemeinderatsliste und die Schwerpunkte der Partei verabschiedet worden. Die Spitzengruppe für den Gemeinderat sind Ivo Koller (bisher) und Cédéric Haury. Weitere Kandidaten sind Ruedi Camenzind, Markus Hauser, Jeannine Christen und Thomas Altenburger.

Benno Scherrer als Präsident der Sekundarschulpflege Uster

Altenburger wurde zudem als Kandidat für die Wahl in die Oberstufenschulpflege Nänikon-Greifensee nominiert. Für das Präsidium der Sekundarschulpflege will die Partei Benno Scherrer (GLP) unterstützen. Er verfüge über einen soliden beruflichen Hintergrund im Schulbereich sowie langjährige politische Erfahrung und bringe somit wichtige Eigenschaften für dieses Amt mit, schreibt die BDP Uster. zo