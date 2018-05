An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung wurde das Präsidium sowie der Vorstand der BDP Uster neu gewählt.

Cédéric Haury aus Wermatswil und Ruedi Camenzind aus Riedikon teilen sich neu das Amt des Präsidenten und wurden einstimmig gewählt, wie die BDP in einer Mitteilung schreibt. Beide seien langjährige Vorstandsmitglieder und mit der Politik in Uster bestens vertraut. Ebenfalls neu wurde Markus Hauser, Stadtweibel von Uster, in den Vorstand gewählt. Weiterhin sind Chasper Steenaerts und der Gemeinderat Ivo Koller im Vorstand vertreten, wie es weiter heisst.

Der abtretende Präsident Thomas Altenburger war seit der Gründung der BDP Uster vor fünf Jahren Präsident. Er habe sich zu Beginn dieses Jahres entschieden, sein Amt zur Verfügung zu stellen und sich anderen Aufgaben in der Partei und im persönlichen Umfeld zu widmen, schreibt die BDP weiter. Er soll jedoch weiterhin im Vorstand der BDP Uster mitarbeiten.