Unbekannte haben in Uster Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Bis jetzt sind bei der Kantonspolizei Zürich sechs Sachbeschädigungen an Autos gemeldet worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Alle Vandalenakte wurden in einem kleineren Umkreis begangen und zwar in der Gegend der Pfannenstilstrasse, Guldenenstrasse, Rietackerstrasse, Turicumstrasse und Wildsbergstrasse.

In einem Fall wurden durch eine unbeteiligte Person drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die gerade eine Scheibe an einem Personenwagen einschlugen. Sie können aber nicht näher beschrieben werden.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (Tel.: 044 247 22 11). (mig)