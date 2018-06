Am Montagmorgen 4. Juni gings dem Hotel Restaurants «Drei Linden» an den Kragen (wir berichteten). Leser Hugo Stoob hielt den Abriss mit seiner Kamera fest und titelte passend: «Aufbruch zu Neuem». Mit der speziellen Langarm-Ausrüstung kam der Kran bis auf eine Höhe von 22 Metern. Mittlerweile ist das Gebäude praktisch aus Wetzikon verschwunden.

Stoobs Bild gefiel den Lesern so gut, dass sie ihm mit 63 Stimmen zum Sieg im Züriost-Leserbild-Wettbewerb und damit zu 100 Franken Sackgeld verholfen haben. Auf dem zweiten Platz mit 59 Stimmen landete Michael Amann aus Wetzikon mit einem Bild vom Mattacker in Wetzikon. Werner Frei aus Uster schaffte es mit 24 Stimmen und seinem Foto vom Schloss Uster auf den dritten Platz.

Preis für das schönste Bild

Am Mittwoch wird die nächste Bildergalerie aufgeschaltet. Sie möchten sich in der nächsten Runde gerne am Wettbewerb mit einem eigenen Bild beteiligen? Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail an redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht worden ist und was sie zeigt. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Die Aufnahme sollte im Querformat erscheinen und eine Grösse von mindestens einem MB haben.

Woche für Woche werden fortlaufend alle Bilder hochgeladen und in einer Bildstrecke unter der Rubrik «Life Leseraktionen» präsentiert. Jeweils freitags um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von fünf Bildern, die für den Publikumswettbewerb nominiert werden. Von Freitagabend bis am Dienstag, 12 Uhr, haben die Züriost-Leser dann die Möglichkeit, aus diesen fünf Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das «Leserbild der Woche». Dieses wird jeweils auf Züriost und in der Grossauflage von «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert. Der Fotograf wird mit 100 Franken belohnt.