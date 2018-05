Die Anklage sei «in vielfacher Weise höchst fragwürdig», begründete der Anwalt seinen Antrag, den Prozess zu unterbrechen und teilweise einzustellen. So kritisierte er etwa, dass die Anklage nicht darauf eingeht, ob die Sterbewilligen urteilsfähig waren oder nicht.

«Eine juristische Nebelpetarde erster Güte.» Zürcher Staatsanwalt

Er forderte zudem, dass ein Buchhalter die Geldflüsse von Dignitas noch einmal analysiere, weil dies zu wenig eingehend gemacht worden sei. Das Gericht teilte die Bedenken des Dignitas-Anwalts jedoch nicht und lehnte die Anträge ab. Der Prozess kann somit stattfinden.

In zwei Monaten verjährt

Für den Staatsanwalt waren die Anträge des Anwalts eine «juristische Nebelpetarde erster Güte». Es solle auf Teufel komm raus verhindert werden, dass sich das Gericht mit den wichtigen Fragen befasse.

Für den Staatsanwalt ist klar, welchen Plan der Anwalt mit seinen Anträgen verfolgte. «Er will den ersten Fall aus dem Jahr 2003 in die Verjährung treiben.» Dieser würde in zwei Monaten verjähren. Minelli würde somit - zumindest in diesem Fall - straflos bleiben.

Der 85-jährige Dignitas-Gründer Minelli muss sich vor Gericht verantworten, weil er zu viel Geld für seine Dienste kassiert haben soll. Damit habe er sich der Beihilfe zum Suizid aus selbstsüchtigen Beweggründen strafbar gemacht, so die Anklage.

Lange Vorgeschichte

Konkret geht es um Fälle in den Jahren 2003 und 2010. Beim ersten Fall im Jahr 2003, der kurz vor der Verjährung steht, liess sich eine 80-jährige Deutsche in den Tod begleiten, beim zweiten Fall im Jahr 2010 waren es eine Mutter und ihre Tochter, ebenfalls aus Deutschland.

Von der 80-Jährigen erhielt er eine Spende von über 100'000 Franken. Bei Mutter und Tochter verlangte er je 10'000 Franken, obwohl die Kosten für eine Sterbehilfe nur wenige Tausend Franken betragen.

Geldstrafe und Probezeit

Der Staatsanwalt fordert für Minelli eine bedingte Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu 180 Franken, also insgesamt knapp 65'000 Franken. Die Probezeit soll zwei Jahre betragen. Dazu soll Minelli eine Busse von 7500 Franken sowie die Verfahrenskosten zahlen.

Beihilfe zum Suizid ist in der Schweiz grundsätzlich legal. Allerdings nicht, wenn diese Hilfe aus «selbstsüchtigen Beweggründen» gewährt wird. Dann kann die Beihilfe zum Selbstmord gemäss Strafgesetzbuch mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden.

