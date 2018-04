Nach fünf Jahren als Präsidentin der SVP Uster übergibt Anita Borer die Führung der Partei an den 69-jährigen Hans Keel. Dies hat die Partei an ihrer Generalversammlung diese Woche beschlossen.

Anita Borer habe ihren Rücktritt bereits Anfang 2018 angekündigt – unabhängig des Wahlausgangs im April, teilt die Partei in einer Medienmitteilung mit. Der Vorstand bedauere den Rücktritt ihrer Präsidentin. Weiter schreibt die SVP: «Mit ihr verliert die SVP Uster ein beliebtes und hochgeschätztes Gesicht an ihrer Spitze.»

Der bisherige Vizepräsident Hans Keel ist seit 2012 im Vorstand der Partei und seit 2011 Mitglied des Gemeinderates. 2016/17 war Keel als Gemeinderatspräsident höchster Ustermer. «Er ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe», meint Anita Borer.

Eine Neue und ein Rückkehrer im Vorstand

Die Generalversammlung wählte zudem zwei neue Mitglieder in den Parteivorstand: Die 27-jährige Regula Borer, soll die Schnittstelle zur Jungen SVP stärken, welcher sie angehört. Christoph Keller sei ein bekanntes Gesicht in der Partei, schreibt diese. Keller war er bereits einmal Mitglied des Vorstandes, gehörte der Sekundarschulpflege und dem Gemeinderat an. Er habe sich nun zur Rückkehr in die Politik entschieden. Letzten Sonntag wurde Keller in den Gemeinderat gewählt. (zo)