Die Forchstrasse und die Sandstrasse, sind zwischen Forchstrasse und Seestrasse in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Uster. Dazu habe der Stadtrat an der Sitzung vom 6. Februar einen Kredit in der Höhe von 560'000 Franken genehmigt.

Mit der Strassensanierung werden gleichzeitig die öffentliche Beleuchtung erneuert und die Werkleitungen der Energie Uster AG instand gestellt, heisst es in dem Schreiben. Die Bauarbeiten dauern von Anfang März bis Ende November 2018. zo