Neue Monate lang hat das 31-köpfige Organisationskomitee um Manuel Bayer und Miro de Monaco auf die vierte Ausgabe des Konkret-Festivals hingearbeitet. Und mittlerweile nimmt die Festivallandschaft Gestalt an: Die Rohbauten des Festivals stehen. Während der zweiwöchigen Aufbauzeit haben die freiwilligen Aufbauhelfer bereits 300 Europaletten und sechs Tonnen Holz verbaut. Doch zu tun bleibt noch viel, bis die Bühnen stehen und alle Bauten mit fliessendem Wasser und Licht versorgt sind.

Das Festival findet am Freitag und Samstag auf dem verwilderten Autoabbruch Roos in Nänikon statt. Auf zwei Bühnen spielen 13 Livebands, für Familien gibts ein Familienprogramm. Im Weiden-Wäldli des Konkret-Areals ist ein Bereich für Zelte und Camper reserviert. Am Samstag- und Sonntagmorgen werden die leeren Bäuche am Zmorgenbuffet wieder gefüllt und der Kater mit frischem Kaffee besänftigt. Eintritt verlangen die Organisatoren des Festivals nicht - man versteht den Anlass als Antithese zur Kommerzkultur.

Das Line-up des 4. Konkret- Festivals steht fest:

22. Juni 2018

• 18.00 Uhr: The Hero Brothers

• 19.45 Uhr: The Pixel

• 21.30 Uhr: Yes I'm very tired now

• 23.00 Uhr: Willibald

• 00.30 Uhr: Hot like Sushi

• 02.00 Uhr: Catalyst

23. Juni 2018

• 11.00 Uhr: Black Sea Dahu fka JOSH

• 13.00 Uhr: Programm der Dorfwerkstatt

• 18.00 Uhr: Jasmin Larue

• 19.45 Uhr: Serafyn

• 21.30 Uhr: Pablo Infernal

• 23.00 Uhr: Parrot tp the Moon

• 00.30 Uhr: Bordeaux Lip

• 02.00 Uhr: Neutral Zone

Weitere Infos zum Festival gibts online unter www.konkret-festival.ch