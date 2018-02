Kürzlich wurden zwei Tankstellenshops in Riedikon und Dielsdorf überfallen. In Riedikon ist am 14. Februar ein Mann kurz vor 22 Uhr in die Tankstelle beim Kreisel eingedrungen. Der Täter bedrohte die Kassierin mit einer Faustfeuerwaffe, konnte laut Kantonspolizei allerdings nur wenige Dutzend Franken erbeuten.

Ähnlicher Vorfall in Dielsdorf

Zwei Tage zuvor und zur fast gleichen Tageszeit geschah in Dielsdorf ein ähnliches Delikt. Es handelte sich wiederum um einen Täter mit Faustfeuerwaffe. Erbeutet wurden mehrere hundert Franken. Verletzt wurde bei beiden Vorfällen niemand.

Die Kantonspolizei hat mittlerweile drei Männer verhaftet. Weil sich Tatzeit und Tathergang ähneln, untersucht die Kantonspolizei nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den verübten Taten gibt. Ob die Überfälle aus einer Hand stammen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch das Motiv. Ebenso wer die Tat in Dielsdorf verübt hat.

14-Jähriger Täter

Klar ist hingegen, dass es sich beim Riediker Vorfall um einen 14-jährigen Schweizer aus dem Kanton Zürich handelte. Die beiden anderen Festgenommenen sind ein 33-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau und 55-Jähriger.

«Aus ermittlungstaktischen Gründen erfuhr die Öffentlichkeit erst jetzt von dem Vorfall in Riedikon», sagt Mediensprecherin Carmen Surber von der Kantonspolizei Zürich.