Rund 100 Klassen à sechs Läuferinnen und Läufer haben sich am vergangenen Freitag an der traditionellen Stafette um die «Schnällscht Uschtermer Schuelklass» gemessen. Der Anlass lockte einmal mehr viele Göttis, Eltern und Grosseltern in das Stadion Buchholz. Der Anlass findet seit den 1980er Jahren statt und wird vom Leichtathletik-Club Uster organisiert. In der 1. Klasse siegten die Ameisen-Ferraris, die 2. Klasse wurde von highspeed gewonnen; bei den Drittklässlern siegten die Red Bulls, bei den vierten Klassen hatten die Red Tigers die Nase vorn und bei den fünften Klassen dominierten die Pinguine. Boogie Gang schliesslich legten die absolut schnellste Zeit vor und gewannen mit einer Zeit von 1:15:11 Minuten.