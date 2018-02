Die aus der Fusion von Walter Meier und Tobler Haustechnik hervorgegangene Haustechnikgruppe Meier Tobler hat am Dienstag ihre Jahresbilanz 2017 präsentiert. Durch einen höheren Finanzaufwand und durch einmalige Kosten infolge des Zusammenschlusses muss das Unternehmen einen Konzernverlust von 3,1 Millionen Franken ausweisen. Dies hatte der Konzern bereits im Herbst angekündigt. Konkret hätten Einmalkosten von 14,9 Millionen Franken bei der Fusion zu dem Verlust geführt.

Deutliche Steigerung beim Betriebsgewinn

Der konsolidierte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) belief sich im Berichtsjahr auf 35,8 Millionen Franken im Vergleich zu 16,9 Millionen Franken im 2016. Die Ebitda-Marge verbesserte sich leicht von 7,1 Prozent im Vorjahr auf 7,4 Prozent. Beim Betriebsgewinn (Ebit) weist der Konzern einen Zuwachs von 13 Millionen Franken im 2016 auf 18,3 Millionen im 2017 aus.

Dass sich die Abschreibungen «wesentlich erhöht» hätten, wie es in der Mitteilung heisst, sei einerseits auf das neue Dienstleistungscenter im luzernischen Nebikon, andererseits auf den Goodwill aus dem Zusammenschluss mit Tobler zurückzuführen.

1,8 Prozent weniger Umsatz

Der pro forma Umsatz von Meier Tobler ab 1. Januar 2017 verringerte sich um 1,8 Prozent von 568,5 auf 558,2 Millionen Franken. Der konsolidierte Nettoumsatz verdoppelte sich hingegen von 239,6 auf 482,3 Millionen Franken. Diese Umsatzsteigerung sei auf die Aufnahme der Tobler Haustechnik AG in den Konsolidierungskreis per 6. April 2017 zurückzuführen.

Im angestammten Geschäft Walter Meier Klima lag der erzielte Umsatz mit 230,6 Millionen Franken um 3,7 Prozent unterhalb des Vorjahresniveaus. Beim anhaltend stabilen Neubaugeschäft hätte der intensive Wettbewerb zu einem erhöhten Druck auf die Margen geführt, während das Sanierungsgeschäft von Heizungsanlagen weiter schwach gewesen sei. Ein leichtes Umsatzwachstum vermeldet der Konzern hingegen beim Servicegeschäft.

Anders als bei Walter Meier fiel der Umsatzrückgang bei Tobler mit nur 0,4 Prozent auf 327,6 Millionen Franken wesentlich geringer aus. Ausschlaggebend hierfür sei, dass Tobler aufgrund seines hohen Handelsanteils weniger stark abhängig vom Sanierungsgeschäft sei, wie es in der Mitteilung heisst.

Umsatzrückgang hält vermutlich an

Trotz des Verlustes beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 27. März eine Dividende von 2 Franken pro Aktie. Allerdings schliesst der Konzern für 2018 eine Kürzung der Ausschüttung nicht aus. Die Integrationsaufwendungen und nicht zu erreichende Synergien hätten zur Folge, dass der Gewinn pro Aktie unter dem Ausschüttungsniveau liegen werde.

Für 2018 rechnet Meier Tobler mit keinen grossen Sprüngen: Der Schweizer Markt für Haustechnik bleibe «voraussichtlich sehr anspruchsvoll», wie es in der Mitteilung heisst. Daher rechnet der Konzern auch für das laufende Geschäftsjahr mit einem leichten

Holding zügelt nach Luzern

Der Verwaltungsrat beantragt zudem, den Sitz der Holding von Schwerzenbach nach Egolzwil zu verlagern. «Schon im 2017 haben wir den steuerlichen Hauptsitz von Walter Meier (Klima Schweiz) AG dorthin verlagert», sagt CEO Martin Kaufmann auf Nachfrage von Züriost. «Im Rahmen der Sitzverlegung der Holding werden in Schwerzenbach keine Stellen abgebaut.» Die administrativen Backofficefunktionen würden weiterhin in Schwerzenbach sein. «Die Verlagerung betrifft im Wesentlichen die Mitglieder der Konzernleitung und einige Konzernfunktionen. Wir werden also künftig noch öfter in Luzern sein», sagt Kaufmann. Er geht davon aus, dass die Aktionäre dem Antrag zustimmen werden.

(zo/sda)