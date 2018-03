Erst gegen 6 Uhr morgens konnten die letzten Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. (Bilder: Feuerwehr Uster)

In der Nacht auf Dienstag fingen in einer Tiefgarage in Schwerzenbach mehrere Autos Feuer. Kurz vor 23 Uhr ging bei Schutz & Rettung Zürich der Notruf ein. Die Feuerwehr evakuierte zuerst ein Mehrfamilienhaus und später noch zwei weitere Liegenschaften, die mit der Tiefgarage zusammengebaut sind. Insgesamt mussten mehr als 60 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Die Rettungssanitäter untersuchten alle Betroffenen. Eine Person wurde bei der Evakuation leicht am Fuss verletzt. Die Gemeinde Schwerzenbach quartierte die Hausbewohner in Unterkünften ein, sie wurden durch die Polizei und die Feuerwehr betreut und laufend informiert.

Sechs Fahrzeuge ausgebrannt

Nach Mitternacht hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. 6 Fahrzeuge sind gemäss Kantonspolizei Zürich ausgebrannt. Durch die grosse Hitze wurde die Decke der Tiefgarage stark in Mitleidenschaft gezogen. Erst am Morgen um circa 6 Uhr konnten die letzten Bewohner wieder in die Wohnungen zurückkehren. Ein grösserer Teil der Sammelgarage wird für längere Zeit gesperrt sein.

Beträchtlicher Sachschaden

Der Brandermittler der Kantonspolizei Zürich ist nun dabei, die Brandursache zu untersuchen. Der Sachschaden wird beträchtlich sein, kann aber zurzeit noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen nebst Spezialisten der Kantonspolizei Zürich die Feuerwehren Schwerzenbach, Greifensee, Uster und Volketswil, Zivilschutzorganisation Greifensee-Schwerzenbach, Rettungssanitäter aus Uster und von Schutz & Rettung Zürich sowie die Kommunalpolizeien Uster und Volketswil. (red)