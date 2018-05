Ein spezieller Fang: Dusan Kukumberg holte am Greifensee einen 88 Zentimter langen und 6,4 Kilo schwereren Zander an Land. (Bild: Beatrice Zogg)

Nicht schlecht staunte der Dübendorfer Dusan Kukumberg am letzten Freitag kurz nach zwölf Uhr mittags am Greifensee. Er zog beim Steg in Schwerzenbach einen kapitalen Zander an Land. «Der Zander war 88 Zentimeter lang und 6,4 Kilo schwer», so Kukumberg.

Für den Hobbyfischer, der seit rund vier Jahren regelmässig am Greifensee sein Anglerglück versucht, sein bisher grösster Fang. Der Grösse und dem Gewicht nach dürfte der Fisch rund elf Jahre alt sein.

Gefischt hat er vom Steg aus mit einem Twister-Köder. Beim an Land Ziehen des grossen Zanders hat ihm ein Kollege mit dem Kescher geholfen. «Das hat rund zehn Minuten gedauert», so der Angler. Vom Fisch hat der Hobby-Angler bereits jedes Teil verwertet. «Ich habe die Fischfilets tiefgefroren. Aus dem Rest habe ich einen ungarische Fischsuppe gemacht», so der Dübendorfer.

Vorsichtig und lichtscheu

Einen solchen grossen Zandern zu angeln, gilt unter Fischern als besondere Herausforderung. Die Raubfische gelten als ziemlich argewöhnisch und lichtscheu - dementsprechend schwierig ist es, sie mit der Angel zu fangen. Der grösste in der Schweiz geangelte Zander war 104 Zentimeter gross und rund zwölf Kilo schwer – allerdings nicht im Greifensee, sondern 2016 im Lago Maggiore.