Bei einer Frontalkollision zwischen einem Fahrrad und einem E-Bike sind am Mittwochabend, den 31. Januar auf der Fällandenstrasse in Schwerzenbach beide Lenker verletzt worden. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Radweg von Fällanden Richtung Schwerzenbach. Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen kam es zu einer heftigen Frontalkollision mit dem entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer. Dabei verletzten sich beide Fahrer, auch wenn sie Schutzhelme trugen. Der 45-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshelikopter der REGA ins Spital geflogen; der 33-Jährige konnte mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gefahren werden.

Der Unfall verursachte einen Stau in beide Richtungen.

Die Kantonspolizei sucht noch Zeugen

Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen. (zo)