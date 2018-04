Es sei ein historisches Plus, das so nicht erwartet werden konnte, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung über die Schwerzenbacher Jahresrechnung 2017.

Tatsächlich schliesst die Rechnung der politischen Gemeinde mit einem Ertragsüberschuss von knapp 4,4 Millionen Franken. Einem Aufwand von knapp 16 Millionen Franken steht ein Ertrag von 20 Millionen Franken gegenüber. Ursprünglich ging die Gemeinde von einem Aufwandüberschuss von 74’000 Franken aus.

Mehr Steuereinnahmen

Möglich wurde das grosse Plus dank «ungewöhnlich hohen» Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von 3,8 Millionen Franken, so der Gemeinderat. Auch ein Plus von 772’000 Franken durch höhere Beträge aus ordentlichen Steuern früherer Jahre und höhere aktive Steuerausscheidungen von rund 789’000 Franken führten zum guten Ergebnis bei. Dazu kamen noch Beiträge aus der Quellensteuer von rund 386’000 Franken.

Zudem konnte die Gemeinde mehr Steuereinnahmen verbuchen. Rund 5.5 Millionen Franken gingen aus ordentlichen Steuereinnahmen aus, womit die Gemeinde erstmals seit längerer Zeit die budgetierten Erwartungen übertraf.

Da die Bevölkerung jedoch auf 5200 Einwohner anwuchs, liegt die Steuerkraft der Gemeinde zurzeit wieder über dem kantonalen Durchschnitt, wodurch Schwerzenbach im kommenden Jahr keinen Beitrag mehr aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten wird.

Druck bleibt bestehen

Der Druck auf dem Finanzhaushalt werde aber trotz des guten Abschlusses weiterhin bestehen, schreibt der Gemeinderat. Neben dem fehlenden Finanzausgleich werden die Abgänge von zwei bisher in Schwerzenbach ansässigen Unternehmen im Finanzhaushalt grosse Lücken hinterlassen. Zudem sei bereits heute erkennbar, dass sich die Fallzahlen bei angeordneten familienexternen Platzierungen «signifikant» erhöhen werden, schreibt der Gemeinderat weiter.

Eigenkapital steigt

Die politische Gemeinde erzielte heuer den dritten positiven Rechnungsabschluss in Folge. Somit konnte sie das Eigenkapital von 12,46 auf 16,86 Millionen steigern.