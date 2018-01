Die SP Mönchaltorf schlägt die beiden bisherigen Gemeinderäte Andrea Larry-Hug und Marlis Schlumpf für die Wahlen am 15. April vor, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Für die RPK stellt sich nochmals Andreas Flükiger zur Verfügung, als Mitglied wie auch als Präsident.

Benli für Sozialbehörde

Neu empfiehlt die SP Mönchaltorf Tarik Benli in die Sozialbehörde. Er soll den Abgang von Christian Fischer ersetzen. «Mit Tarik Benli stellt sich ein engagiertes Jungmitglied der Sektion zur Verfügung», heisst es in der Mitteilung. Mit seinen 23 Jahren passe er gut in die verjüngte Sozialbehörde. Als Student in Volkswirtschaft an der Universität Zürich bringe er nebst dem sozialen auch einen wirtschaftlichen Blick für diese Position mit und wolle sich mit viel Engagement für objektive, sorgfältige und pflichtbewusste Entscheidungen einsetzen.

Wiederum zur Verfügung stellen sich für die Schulpflege Künsang Schneider und Eric Andermatt. Sie sind beide parteilos und werden von der SP getragen und unterstützt. (zo)