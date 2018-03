«Das Gedächtnis verändert sich zwar und wird im Alter etwas langsamer, doch mit dem entsprechenden Training können viele Dinge, wie der Wortschatz oder Erinnerungen, am Leben erhalten werden», meint Renata Riehm. Wenn es nach Ihr geht, sterben Gehirnzellen nicht einfach ab, sondern altern aus einem einfachen Grund: Sie werden nicht genug genutzt. Ein Training kann dem Abhilfe leisten.

«Vor allem im höheren Alter ist es wichtig, dass die Gehirnleistung immer wieder angeregt wird», sagt Riehm. Denn wer sein Gedächtnis im Pensionsalter weiterhin trainiere, komme einfacher durch den Alltag. «Und man fühl sich in einer Situation, wie etwa beim Billett lösen am Automat, weniger schnell überfordert», so Riehm.

Als Mentalcoach weiss Riehm, dass es nicht nur auf das Alter, sondern auch die Lebensumstände ankommt. «Wenn ein junger Mensch während 3 Jahren arbeitslos ist und in dieser Zeit vorwiegend zu Hause bleibt, lebt er natürlich sehr zurückgezogen.» Auch eine solche Person könne, unabhängig vom Alter, in dieser Zeit einen Wortschatzverlust von bis zu 50 Prozent erleiden».

Das Gedächtnis müsse also ständig vor neue Herausforderungen gestellt werden. Namen, Zahlen und Daten schwinden besonders schnell. «Es ist wie mit der körperlichen Bewegung. Wer rastet, der rostet», so Riehm.

Gesunder Konkurrenzkampf

Die Erhaltung der täglichen Leistung und eine Gedächtnisauffrischung stehen im Zentrum des Kurses von Renata Riehm. Zu

Beginn werden die Teilnehmer jeweils anhand eines kleinen, schriftlichen Tests eingestuft. Darauf folgen schriftliche und mündliche Übungen, in denen Zahlen, Formen, Namen, Wörter und Daten gezielt trainiert werden.

Auch Gruppendiskussionen sollen dazu anregen, gute Argumentationen zu finden und sich aktiv zu zeigen. Dabei steht der mentale Zustand im Vordergrund. Riehm meint: «Während solchen Diskussionen entsteht manchmal ein gesunder Konkurrenzkampf, der sich förderlich auf das Geschehen auswirkt.» Zu Ende des Kurses folgt ein abschliessender Test, um die erzielten Fortschritte aufzuzeigen.

Renata Riehm ist seit 2002 als Mentalcoach tätig. Nachdem die Nachfrage für ihre Kurse ständig stieg, entschied sie sich im Jahr 2010, den Beruf als Mentaltrainerin hauptberuflich auszuüben.

Am Freitag, 2. März, um 14 Uhr, startet der Kurs Konzentrations- und Gedächtnistraining im kleinen Mönchhofsaal in Mönchaltorf.