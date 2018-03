Vorschau

Für die Ustermer Sekundarschulpflege kandidieren zehn Personen für die neun zu vergebenden Sitze. Für das Präsidium stellen sich sowohl Sabine Balmer (FDP, neu) als auch Benno Scherrer (GLP, neu) zur Wahl.

Sowohl bei der Reformierten Kirchenpflege als auch bei der Rechnungs­prüfungskommission (RPK) der Reformierten Kirche Uster stehen Erneuerungswahlen an. Das Präsidium der Kirchenpflege strebt einzig die bisherige Kirchen­pflegerin Susanne Grob-Kaspar (parteilos) an, bei der RPK will nur der amtierende Präsident Daniel Bachmann (parteilos) eine weitere Amtsperiode anhängen.

Ausserdem wird in Uster an der Urne über die Initiative zum Schutz des Waldes entschieden (mehr dazu).

In Mönchaltorf wird über die revidierte Gemeindeordnung abgestimmt (mehr dazu).