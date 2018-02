Am 30. März ist es soweit. Die Mundart-Pop-Band «Dabu Fantastic» mit dem Mönchaltorfer Sänger David Bucher spielen ein 30-minütiges Konzert in einer Gondel in Engelberg OW. Die Musiker stimmen ihr Konzert exklusiv für das «Red Bull Music Gondeli» ab.

«In einer Gondel zu spielen ist ähnlich, wie mit den Skis auf der Bühne des Volkshauses auf den Transport zum Gipfel zu warten – etwas stimmt einfach nicht. Und das ist genau das Geile daran. An Orten Konzerte zu spielen, die nicht primär dafür gemacht sind, finden wir immer reizend, weil es für die Performance völlig andere Möglichkeiten bietet». Dabu Fantastic freuen sich «auf ein fantastisches Fest auf kleinstem Raum, die Nähe zum Publikum und die Gondel, die bestimmt im falschen Moment schaukelt».

Tickets gibt es nur zu gewinnen

Wer in den Besitz der begehrten Tickets kommen möchte, kann auf www.redbull.com/gondeli am Wettbewerb teilnehmen. Auf dem gleichen Link kann man das Konzert in der Gondel auch im Live Stream mitverfolgen. zo